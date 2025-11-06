На Тернопільщині слідчі поліції скерували до суду справу щодо чоловіка, який незаконно зберігав зброю.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Підозрюваний, який живе у місті Бучач, незаконно придбав і зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси.

За даними слідства, чоловік упродовж червня — грудня 2024 року в інтернеті познайомився з особою, у якої придбав без передбаченого законом дозволу складові частини нарізної вогнепальної зброї. З отриманих деталей він самостійно зібрав автомат системи Калашникова «АК-74» калібру 5,45×39 мм.

Окрім цього, обвинувачений придбав 20 бойових патронів цього ж калібру, які разом зі зброєю зберігав за місцем свого проживання — у власному домоволодінні в Бучачі.

Під час санкціонованого обшуку працівники поліції виявили та вилучили автомат «АК-74» і набої.

Дії чоловіка слідчі ГУНП в Тернопільській області кваліфікували за ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вони скерували до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання зброї чи боєприпасів — це тяжкий злочин, але особи, які добровільно здадуть чи задекларують зброю, боєприпаси або вибухові речовини, звільняються від кримінальної відповідальності.

