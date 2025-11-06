Семеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості в результаті ДТП, яка трапилася близько 18:20 на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Дзвиняч.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

При виїзді слідчо-оперативної групи Заліщицького відділення поліції стало відомо, що водій Volkswagen Transporter, рухаючись в напрямку Тернополя, допустив зіткнення із трактором, який їхав попереду в попутному напрямку.

У результаті удару водія сільгосптехніки у важкому стані бригада швидкої доправила до реанімаційного відділення. До травматології потрапив і його пасажир.

Надавали медики допомогу кермувальнику та пасажирам із буса. Трьох з них також госпіталізували.

При перевірці стало відомо, що водій Volkswagen Transporter на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Газоаналізатор “Драгер” показав 0,32 проміле алкоголю в його крові.

64-річного чоловіка слідчі поліції затримали. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Подобається це: Подобається Завантаження…