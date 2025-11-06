Важлива новина від МОЗ України: програма «Доступні ліки» розширюється – ще плюс 12 препаратів для лікування раку молочної залози включено до оновленого списку.

Препарати з діючими речовинами: екземестан, летрозол, тамоксифен.

Їх можна отримати в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом у межах Програми медичних гарантій.

Це рішення дозволяє пацієнтам із раком молочної залози отримувати необхідне лікування поруч із домом – стабільно, зручно та безперервно, повідомили у Департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОВА.

