Програму «Доступні ліки» розширили: до неї увійдуть препарати проти раку молочної залози
Важлива новина від МОЗ України: програма «Доступні ліки» розширюється – ще плюс 12 препаратів для лікування раку молочної залози включено до оновленого списку.
Препарати з діючими речовинами: екземестан, летрозол, тамоксифен.
Їх можна отримати в аптеках безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом у межах Програми медичних гарантій.
Це рішення дозволяє пацієнтам із раком молочної залози отримувати необхідне лікування поруч із домом – стабільно, зручно та безперервно, повідомили у Департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОВА.