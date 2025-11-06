Відділ творчої самореалізації та виховання провів урочисте підведення підсумків та нагородження переможців і учасників конкурсу творів-роздумів «Коли закінчиться війна…».

У творчому змаганні взяли участь 18 студентів з різних факультетів, кожен з яких по-своєму переосмислив тему очікуваного дня – дня нашої Перемоги та повернення України до мирного життя.

Цей конкурс став важливою платформою для молоді, де мали змогу висловити власні переживання, віру та мрії через твір-роздум. Учасники представили щирі, емоційні та глибокі роботи, сповнені любові до рідної землі, болю від пережитого та світлої надії на майбутнє.

Журі визначило переможців конкурсу, а начальник відділу творчої самореалізації та виховання Світлана Сорочинська вручила грамоти.

1 місце – Віктор Іванюк (ФЕУ);

2 місце – Вікторія Квасна (ФФО);

3 місце – Соломія Лецан (СГФ) та Анастасія Блощичак (ННІМВ ім. Б. Гаврилишина).

Під час заходу прозвучали авторські поетичні рядки, які особливо підкреслили емоційну глибину конкурсу. Авторський вірш «Я бачив сон» проникливо прочитав переможець Віктор Іванюк, передаючи відчуття віри в світлий ранок після довгої ночі війни.

Вірш «Коли закінчиться війна» зворушливо виконала Каміла Задорожна, подарувавши присутнім хвилини щирої надії та внутрішнього тепла.

Модерував зустріч Павло Солтис.

Захід довів, що слово має величезну силу: воно надихає, підтримує та допомагає вистояти. Студенти продовжують творити духовний фронт, а кожен їхній рядок наближає нас до того омріяного моменту, коли вся країна скаже: «Війна закінчилась».

