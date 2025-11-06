Жорстока війна обірвала ще одне молоде життя. Назавжди 29 захисникові з Тернополя Денисові Струннікову. До війни Денис працював акробатом у цирку. На фронт пішов добровольцем. Служив у спецпідрозділі «Артан»… Без коханого чоловіка залишилась дружина Наталія, без сина – матір Тетяна… Легких хмаринок тобі, Денисе…

Сім’я Дениса Струннікова з Івано-Франківська. Однак тривалий час мешкали в Тернополі.

Денис був одружений. Разом із Наталею прожили дев’ять років.

Під час великої війни обоє доєдналася до лав ЗСУ.

Загинув Денис Струнніков 22 серпня на Донеччині. Поховали Воїна на Пантеоні Героїв, що на Микулинецькому кладовищі.

Вічна пам’ять та шана!

Фото: Суспільне Тернопіль.

