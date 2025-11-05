У Вишнівецькому палаці на Тернопільщині встановили сенсорний інформаційний кіоскз з тематичним наповненням про історію та архітектурну спадщину Вишнівецького палацу.

Команда ГО «Фонд культурної спадщини «Оберіг» та НЗ «Замки Тернопілля» продовжує реалізацію проєкту «Вишнівецький палац – спадщина роду Вишневецьких», що втілюється за підтримки Українського культурного фонду та програми UCORD «Партнерство для розвитку» (лот 2 «Згуртованість через культуру»).

Однією з цілей проекту є підвищення інтерактивності, інформаційної та фізичної доступності Вишнівецького палацово-паркового комплексу, шляхом використання інноваційних технологій. Для цього встановлюють сенсорний інформаційний кіоск з тематичним наповненням про історію та архітектурну спадщину Вишнівецького палацу. Це сучасне мультимедійне рішення дозволить відвідувачам самостійно та інтерактивно знайомитися з історією палацово-паркового комплексу, його архітектурними особливостями та власниками на різних етапах існування резиденції.

Передбачено встановлення підлогового термінала з 32-дюймовим мультитач-екраном, який підтримує до 10 одночасних дотиків, має вбудовану акустичну систему та спеціалізоване програмне забезпечення. Тематика інформаційного наповнення кіоску розробляють наукові співробітники заповідника, члени команди проєкту. Вони готують достовірні, структуровані матеріали, що охоплюють усі аспекти життя палацового комплексу. На екрані буде створено дев’ять основних тематичних вкладок:

Історія палацу – етапи будівництва, зміни упродовж століть. Архітектура – планувальна структура комплексу, архітектурні особливості. Власники – відомі представники роду Корибутів-Вишневецьких, Мнішеків та інших власників маєтку. Історичні інтер’єри – ретросвітлини та описи залів, що відтворюють атмосферу ХІХ – початку ХХ століття. Експозиції – найцікавіші виставкові зали, фотографії та короткі коментарі. Парк – історія створення, планувальна структура, причетні будівничі. Дітям – інтерактивні завдання та вікторина для молодших відвідувачів. Галерея – презентує ретросвітлини та сучасні фото палацу. Віртуальна екскурсія – дозволить оглянути весь комплекс у форматі 3-Д.

Інформація буде представлена трьома мовами – українською, англійською та польською, що зробить пам’ятку доступною для широкої аудиторії – як місцевих мешканців, так і туристів з-за кордону.

Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору для людей з порушеннями слуху, зору чи опорно-рухового апарату. Кіоск оснащується індукційною системою для користувачів слухових апаратів, а також функціями зміни кольорової гами, електронної лупи та зручної навігації для осіб із порушенням зору. Створені аудіо описи з озвученням всієї текстової інформації створюють додаткові можливості для пізнання пам’ятки. Завдяки продуманому розташуванню на першому поверсі палацу, відвідувачі на кріслах колісних зможуть ознайомитися з матеріалами про інтер’єри та експозиції другого поверху палацу у віртуальному форматі.

Сенсорний кіоск не лише надає інформацію – він перетворює екскурсію на захопливу взаємодію. Використання ретросвітлин, дозволить відвідувачам «зануритися» в атмосферу величної резиденції.

Інтерактивна вкладка «Дітям» робить екскурсію палацом веселою та пізнавальною, дозволить закріпити почуту інформацію.

Встановлення сенсорного інформаційного кіоску має кілька важливих результатів. Перш за все це підвищення рівня доступності та інклюзивності культурної спадщини, створення цифрового архіву матеріалів про палац. А також сприятиме залученню нових категорій відвідувачів, зокрема дітей і людей з інвалідністю, розвитку туристичного потенціалу громади загалом.

Цю публікацію було створено в межах грантової програми «Згуртованість через культуру», яка впроваджується Українським культурним фондом та фінансується Швейцарсько-українським проєктом «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden AB.

Галина Кобаса, старша наукова співробітниця Національного заповідника «Замки Тернопілля»

