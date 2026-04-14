Степан Щербань захищав Україну та кожного з нас від російських окупантів. Був звільнений зі служби за станом здоров’я. На жаль, Степанове серце зупинилося. Назавжди 41… Вічна пам’ять та шана!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що 12 квітня 2026 року відійшов у вічність Щербань Степан Іванович (25.12.1984 р. н.), житель села Беримівці, який захищав Україну.

1 квітня 2026 року був звільнений зі служби за станом здоров’я.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Степана Івановича. Поділяємо біль важкої втрати та сумуємо разом із родиною.

Про зустріч тіла та чин похорону буде повідомлено додатково.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав.

Вічна пам’ять. Царство Небесне», – написав зборівський міський голова Руслан Максимів.