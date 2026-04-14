Упродовж січня-березня поліцейські області здійснили 1416 виїздів на повідомлення, пов’язані з домашнім насильством. Після перевірки 598 звернень підтвердилися.



За результатами реагування поліцейські склали 606 адміністративних протоколів щодо кривдників та винесли 504 термінові заборонні приписи. Такі приписи можуть передбачати зобов’язання залишити місце проживання постраждалої особи, заборону входити до її житла та будь-яким способом контактувати з нею, зазначили в обласній поліції.



Крім того, розпочато 36 кримінальних проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), з яких 19 уже скеровано до суду. Судами винесено 7 рішень про обмежувальні приписи, а 48 осіб направлено на проходження спеціальної програми для кривдників.



Наразі на профілактичному обліку в підрозділах поліції області перебувають 1570 кривдників: 1310 чоловіків, 249 жінок та 11 неповнолітніх.



Поліція закликає громадян не замовчувати факти домашнього насильства та повідомляти про них на спецлінію 102.



Контакти служб допомоги:



Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації: 0-800-500-335 або 116-123

Гаряча лінія з питань протидії домашньому насильству та торгівлі людьми: 15-47

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги (за підтримки UNFPA):rozirvykolo.org/sluzhby-pidtrymky/mobilna-brygada





