У межах реалізації практико-орієнтованого навчання у Західноукраїнському національному університеті відбулася тренінг-екскурсія на ПрАТ «Тернопільський молокозавод» для здобувачів вищої освіти кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу. Захід організовано в рамках функціонування Школи лідерів ефективного управління та Школи «Кар’єрна траєкторія студента на ринку праці».

Метою заходу було поглиблення практичних навичок студентів щодо використання сучасних підходів до управління виробничою та організаційною діяльністю підприємства, а також формування системного бачення функціонування бізнесу в умовах динамічного середовища.

Під час тренінгу учасники ознайомилися з особливостями операційної діяльності підприємства, зокрема логікою побудови виробничих процесів – від надходження сировини до виготовлення, фасування та зберігання готової продукції. Було акцентовано увагу на питаннях планування виробництва, синхронізації роботи підрозділів, забезпечення безперервності операційних процесів та дотримання стандартів якості на кожному етапі.

Технолог підприємства Володимир Пилипів окреслив інфографіку (схему руху територією заводу, що поділена на функціональні зони), яка дозволяє уникати порушень санітарно-гігієнічних норм та забезпечує безпечну організацію виробництва. У межах програми «Безпека персоналу» було розглянуто питання управління ризиками, зокрема використання хімічних речовин, безпечної експлуатації обладнання та дотримання ергономічних вимог.

Студенти мали можливість проаналізувати, як впровадження сучасних технологій, автоматизація окремих процесів та інвестиції у виробничу інфраструктуру сприяють підвищенню ефективності діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів і зміцненню конкурентних позицій на ринку. Особливий інтерес викликали практичні аспекти стандартизації процесів та контролю якості, що є ключовими елементами сучасного операційного менеджменту.

Окрім цього, молоді люди розглянули питання управління персоналом. Основну увагу зосереджено було на підвищенні ефективності праці, зниженні плинності кадрів та забезпеченні стабільної якості харчової продукції. Приділено увагу сучасним підходам до розвитку управлінських компетентностей менеджерів виробництва та лінійних керівників, зокрема у сфері комунікації, вирішення конфліктів, прийняття управлінських рішень, а також формування культури зворотного зв’язку та мотивації персоналу.

Окремо відзначено створення безбар’єрного середовища на виробничих ділянках (лабораторії, складські приміщення, фасувальні зони), що відповідає принципам соціально відповідального бізнесу.

Проведення таких заходів засвідчує, що ефективне функціонування сучасного підприємства забезпечується поєднанням налагоджених операційних процесів, інноваційного розвитку та сильної, мотивованої команди. Саме такий комплексний підхід формує нову генерацію управлінців, здатних ухвалювати обґрунтовані рішення та забезпечувати сталий розвиток організацій.