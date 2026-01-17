Рідні довго чекали, сподівалися, вірили… Із червня 2024-го вважали зниклим безвісти Бориса Вовну із селища Велика Березовиця. На жаль, жорстока війна обірвала життя захисника на Донеччині. У полеглого Героя залишились дружина Лариса, донька Діана, мама Уляна та два брати – Богдан і Олег… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Шановні жителі Великоберезовицької громади!

З сумом повідомляємо, що на фронті загинув житель селища Велика Березовиця – Вовна Борис Михайлович, 1974 року народження.

Борис Михайлович вважався зниклим безвісти уже понад рік. Нещодавно підтвердилась загибель воїна.

Вовна Борис був солдатом, кулеметником 1 штурмового відділення 2 штурмового взводу 1 штурмової роти військової частини А4… Загинув 23 червня 2024 року в районі населеного пункту Сокіл Покровського району Донецької області.

У полеглого Героя залишились дружина Лариса, донька Діана, мама Уляна та два брати – Богдан і Олег.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо ваш невимовний біль і скорботу. Нехай світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, друзів і всіх, хто його знав. Сили вам пережити цю тяжку втрату. Вічна та світла пам’ять Герою!

Про зустріч тіла та чин похорону полеглого воїна повідомимо згодом», – написали у Великоберезовицькій селищній раді.