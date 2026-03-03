Ще одна втрата, ще один біль… Жорстока війна обірвала життя Олексія Сидорчука. Земний шлях захисника закінчився під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Пішов у Вічність, даруючи Україні майбутнє і свободу, наш земляк Сидорчук Олексій Васильович. Його земний шлях закінчився 27 лютого під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.