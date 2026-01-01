Скорботну звістку отримала ще одна родина. Із грудня 2024 року вважали зниклим безвісти Володимира Судака, жителя села Целіїв Васильковецької громади. Стало відомо: Володимир загинув під час бойових дій на російській курщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На щиті до рідного дому повертається ще один наш земляк. Сумна звістка надійшла до Васильковецької громади.

29 грудня 2024 року в ході бойових дій в районі населеного пункту Черкаська Конопелька курської області (російська федерація) загинув Володимир СУДАК, житель села Целіїв, 23.10.1979 року народження.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Доземний уклін і вічна пам’ять Герою України!», – написали у РВА.

