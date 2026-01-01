1 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району.

Пожежно-рятувальні підрозділи, які оперативно прибули на місце події, встановили, що вогнем охоплено житловий будинок. Площа пожежі сягнула близько 100 м кв.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

До ліквідації загоряння було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 рятувальників.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку, 1982 року народження.

Внаслідок пожежі знищено перекриття, покриття будинку та речі домашнього вжитку на площі 100 м кв.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

