Вогонь забрав життя: смертельна пожежа у селі неподалік Тернополя
1 січня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району.
Пожежно-рятувальні підрозділи, які оперативно прибули на місце події, встановили, що вогнем охоплено житловий будинок. Площа пожежі сягнула близько 100 м кв.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
До ліквідації загоряння було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 рятувальників.
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку, 1982 року народження.
Внаслідок пожежі знищено перекриття, покриття будинку та речі домашнього вжитку на площі 100 м кв.
Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.