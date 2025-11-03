Війна забрала життя командира з Тернопільщини Сергія Біндаса
Біда торкнулася ще однієї родини. Під час перебування у відпустці помер штаб-сержант, командир відділення з Кременеччини Сергій Біндас. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Шановна Кременецька громадо!
Повідомляємо, що в громаду надійшла трагічна звістка: 1 листопада під час перебування у відпустці, помер штаб-сержант, командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу матеріально-технічного забезпечення 4 батальйону військової частини А***, житель села Лішня – Біндас Сергій Петрович, 1971 року народження.
Зустріч та прощання з Героєм сьогодні, 3 листопада, о 15:00 год. на Майдані Волі.
Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому с. Лішня, де одразу відбудеться літія.
Похорон захисника відбудеться таким чином:
4 листопада (вівторок) о 10:00 год. в родинному домі, опісля чин похорону відбудеться в церкві святого великомученика Димитрія Солунського с. Лішня.
Поховання відбудеться на місцевому кладовищі.
Прохання гідно зустріти та вшанувати Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України», – написав міський голова Кременця Андрій Смаглюк.