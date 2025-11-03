Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства під приводом продажу дров.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Тернопільській області, цього разу постраждала жителька Кременецького району. Жінка розповіла, що стала жертвою інтернет-шахрайства.

За словами потерпілої, вона знайшла в соціальній мережі оголошення про продаж дров. Зв’язавшись із продавцем, домовилася про купівлю дров. Проте після того, як жінка перерахувала 15 000 гривень зі своєї картки на банківський рахунок “псевдопродавця”, він перестав виходити на зв’язок.

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обачними та не втрачати пильність під час онлайн-покупок.

Не здійснюйте передоплату за товари чи послуги, отримані через соціальні мережі або сумнівні сайти.

Перевіряйте відгуки про продавця, уважно вивчайте сторінку, на якій розміщене оголошення.

У разі найменших сумнівів — не здійснюйте платіж і звертайтесь за консультацією до банку чи поліції.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно телефонуйте на лінію 102.

