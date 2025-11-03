Йому було лише 21 рік. Молоденький, світлий і щирий, Олександр з перших днів війни боронив Україну. Сашко – випускник Коропецького обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, закінчив також Національну академію ДПСУ. Ще з дитинства Сашко займався гирьовим спортом, здобував призові місця на різних змаганнях. Лейтенант Олександр Вусатюк загинув, прикриваючи відхід групи з бойового завдання на Харківщині. Вічна пам’ять і слава Герою! Легеньких небесних хмаринок тобі, Сашко!

«Олександр Вусатюк. Розумний, вихований, сильний, відповідальний, надійний! Він був старшиною роти, сумлінно виконував поставлені йому завдання. Був взірцем для молодших ліцеїстів, любив допомогти і вмів навчити їх. Був активним учасником всіх патріотичних заходів в ліцеї. Перед закінченням закладу ліцеїсти 2-ї роти плакали, прощаючись зі своїм старшиною…

Потім закінчив в 2025 Академію ДПСУ. Став офіцером. 10 серпня одружився. На початку служби виконував завдання в “Дозорі”, 10-му мобільному прикордонному загоні на Херсонському напрямку.

19 жовтня 2025-го цей прекрасний юнак і мужній воїн – лейтенант Сашко Вусатюк поліг від ворожого скиду, прикриваючи відхід групи з бойового завдання на Харківському напрямку бойових дій. Величезна дяка і глибокі співчуття татові й мамі за виховання такого Сина!», – оприлюднили інформацію на сторінці Коропецького ліцею.

Сумують за Олександром також в Ірпінській громаді, де він жив з дружиною. «В Ірпінській громаді знову втрата — на війні загинув Олександр Вусатюк. Йому було лише 21 рік.

Молодий, міцний духом, світлий і щирий — Олександр став символом покоління українців, які без вагань обрали шлях захисту своєї країни.

З ранніх років він присвячував себе гирьовому спорту, представляв Союз гирьового спорту України та здобував призові місця на національних змаганнях. Разом із дружиною жив в Ірпені. З першого дня повномасштабної війни став у стрій, щоб боронити Батьківщину», – йдеться в повідомленні громади.

Поховали Сашка в його рідному селі Солобківці на Хмельниччині. Тепер уже з небес молоденький Воїн оберігатиме Україну та дорогих його серцю людей.

