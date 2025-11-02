Третього листопада в області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 11-16 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 14-16 градусів.

