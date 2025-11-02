Восени дерева в саду готують до майбутнього сезону. Потрібно підгодувати яблуні, груші та вишні. Адже саме в цей період вони формують бруньки для розвитку навесні.

Осіннє підживлення плодових дерев допомагає їм стати стійкішими до холоду і краще пережити зиму. Про те, чим і як підживлювати дерева в саду восени, пише Gazeta.ua.

Для груш, яблунь та вишень восени досвідчені садівники рекомендують, зокрема, використовувати перегній. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує дерева необхідними поживними речовинами. При цьому під молоді дерева вносять не менше 30 кг перегною, а під дорослі – до 50 кг.

Вносять також фосфорно-калійні добрива. Для яблунь та груш потрібно 300 г суперфосфату і 200 г сульфату калію. Їх можна змішати з перегноєм і вносити під дерева. А для вишень слід розвести дві столові ложки сульфату калію та три столові ложки суперфосфату у 10 л води. Під кожне дерево потрібно не менше чотирьох відер такого розчину.

Гній зазвичай вносять у ствольні кола, а потім мульчують сіном. Під кожне дерево потрібно не менше 5 кг гною.

Можна також використати спеціальні комплексні добрива для підживлення плодових дерев саме восени. Вони продаються в магазинах. Після внесення добрив обов’язково потрібно замульчувати дерева сіном або скошеною травою.

Для яблунь та груш восени рекомендують додаткове підживлення. Їх можна полити селітрою, йодом або мідним купоросом.

Селітру розводять з розрахунку 50 г на 10 літрів окропу. Розчин потрібно залишити, щоб він остиг, а потім полити дерева біля основи стовбура.

Мідного купоросу на 10 літрів води потрібно 100 г. Його розчином слід обприскати груші та яблуні зі всіх сторін. Але для цього потрібно дочекатися повного опадання листя.

Йоду розчиняють 10 крапель у 10 літрах води. Розчином поливають дерева біля кореня. Після цього їх слід замульчувати сіном.

Вишні, черешні та сливи у жовтні можна додатково підживлювати кальцієм. Наприклад, прикореневу зону присипають меленою яєчною шкарлупою або доломітовим борошном. На кожне дерево потрібно приблизно 500 г меленої шкарлупи або вісім склянок борошна. Підходить також хлористий калій. Він сприяє розвитку і росту дерев. Для молодих слив, вишень та черешень підійде одна склянка такого добрива, а для дорослих потрібно дві склянки.

Досвідчені садівники не рекомендують восени використовувати для підживлення дерев свіжий гній. У ньому багато азоту, який може перешкоджати переходу ягідних дерев в зимову сплячку.

