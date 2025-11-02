росія продовжує масовані нічні удари по території України, застосовуючи різні типи озброєння проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

За минулий тиждень російські війська використали майже 1500 ударних дронів, понад 1100 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет. Найбільше атак зазнали Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Чернігівська та Одеська області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Майже щоночі росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. На жаль, є загиблі та поранені”, – сказав Зеленський, висловивши співчуття родинам загиблих.

Президент зазначив, що внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, об’єкти енергетики та іншу цивільну інфраструктуру. Він подякував рятувальникам, енергетикам, медикам і всім екстреним службам, які оперативно ліквідовують наслідки ударів.

Зеленський наголосив, що росія цілеспрямовано намагається послабити Україну напередодні зими, тому держава активно працює над зміцненням енергетичної системи.

“Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими”, – зазначив він.

Президент повідомив, що Україна вже отримала конкретні домовленості про допомогу від міжнародних партнерів. До підтримки енергетичного сектору долучилися США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія.

