Давнє Євангеліє поповнило фонди Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Книгу “Святоє Євангеліє Господа нашого Іісуса Христа от Матвея, Марка, Луки, Іоанна” було вилучено при перетині державного кордону Волинською митницею Державної митної служби України.

Видання побачило світ в 1907 році в Типографії Почаєво-Успенської Лаври (м.Почаїв).

Наказом Міністерства культури України фоліант передано на постійне зберігання ДІАЗу.

“Це видання становить значну культурну та історичну цінність, адже є зразком почаївського церковного книгодрукування початку ХХ століття, важливим свідченням духовної традиції, книжкової культури та історії українських сакральних осередків”, – кажуть в Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник.

На основі висновку державної експертизи культурних цінностей книга рекомендована до включення її до Державного реєстру національного культурного надбання.

