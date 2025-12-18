Волинська митниця передала Тернопільщині давнє Євангеліє, видане в Почаєві: вилучили на кордоні
Давнє Євангеліє поповнило фонди Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
Книгу “Святоє Євангеліє Господа нашого Іісуса Христа от Матвея, Марка, Луки, Іоанна” було вилучено при перетині державного кордону Волинською митницею Державної митної служби України.
Видання побачило світ в 1907 році в Типографії Почаєво-Успенської Лаври (м.Почаїв).
Наказом Міністерства культури України фоліант передано на постійне зберігання ДІАЗу.
“Це видання становить значну культурну та історичну цінність, адже є зразком почаївського церковного книгодрукування початку ХХ століття, важливим свідченням духовної традиції, книжкової культури та історії українських сакральних осередків”, – кажуть в Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник.
На основі висновку державної експертизи культурних цінностей книга рекомендована до включення її до Державного реєстру національного культурного надбання.