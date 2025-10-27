Перед нанесенням лакофарбового шару важливо ретельно підготувати поверхню – від цього залежить зовнішній вигляд покриття, а також його міцність, стійкість до корозії та довговічність. Якісний автогрунт забезпечує надійне зчеплення емалі з металом, захищає кузов від вологи та хімічних реагентів, а також допомагає приховати дрібні дефекти після ремонту. Існують різні види складів, кожен з яких має певні особливості та переваги, які потрібно враховувати при виборі.

Епоксидний: універсальний захист

Це одне з найнадійніших рішень для захисту металевих поверхонь. До його складу входять епоксидні смоли й спеціальні активні добавки, які утворюють міцний, вологонепроникний і стійкий до перепадів температур шар. Ключові характеристики:

утворює щільну антикорозійну плівку, що запобігає появі іржі; може використовуватися як самостійне покриття або як основа під шпаклівку і фарбу; забезпечує відмінну адгезію до металу, алюмінію й оцинкованих поверхонь.

Час застигання – близько 10-15 хвилин. Відмінний вибір для відновлення кузова, а також захисної обробки певних деталей.

Акриловий: для вирівнювання поверхні

Призначені для фінального вирівнювання і підготовки кузова до фарбування. Добре маскують дрібні нерівності, сліди шліфування і незначні дефекти. Особливості:

має високу в’язкість і заповнювальну здатність; утворює рівну, гладку поверхню, ідеально підходить під фарбу; допускає можливість регулювання ступеня щільності шару залежно від кількості затверджувача.

Має відмінну адгезію до більшості типів металу, а користуючись з хорошої герметичності надійно протистоїть проникненню вологи. Доступний в різних відтінках, що дозволяє зменшити витрату фарби. Може бути залучений на всіх етапах малярних робіт – від відновлення кузова до косметичного ремонту.

Кислотний: перша лінія захисту

Призначений для первинної обробки зачищеного металу в процесі реставрації кузова. Комбінація ортофосфорної кислоти та смол створює міцний захисний шар шляхом утворення тонкої плівки, яка стійка до впливу вологи й реагентів. Після висихання склад потрібно перекрити іншим видом ґрунту або фарбою.

Антикорозійний: додатковий бар’єр

Запобігає руйнуванню металу під впливом вологи, перепадів температур та інших негативних факторів. Головні плюси:

захищає деталі від утворення іржі; покращує зчеплення фарби з поверхнею; підходить для обробки ділянок, що піддаються частим механічним навантаженням.

Значно подовжує термін служби лакофарбового покриття, а головне підходить як для зовнішніх, так і внутрішніх поверхонь. Правильно підібраний і нанесений склад забезпечить ідеальний результат фарбування та відновлення. Й орієнтуючись на особливості різних типів ґрунтів, ви легко зможете знайти продукт, що на 100% відповідає поставленому завданню.

