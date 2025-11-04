Миші на городі, в погребі чи навіть у домівці можуть стати неабиякою проблемою для господарів.

Однак, їх можна легко позбутися простими й дієвими методами, пише Gazeta.ua.

Зазвичай миші з’являються на обійсті тоді, коли починається похолодання, шукають їжу. Але з’явитися вони можуть і в теплу пору року.

Вважається, що найулюбленішим місцем для мишей є курники, адже там завжди є вдосталь їжі. Харчуються миші переважно зерном та сирими овочами, тому їх буває дуже багато на городах. Особливо від мишей потерпають дачники, городники та садівники. Адже гризуни пошкоджують саджанці, матеріал для посіву, запаси зерна.

Найчастіше, щоб позбутися мишей у будинку чи квартирі, використовують мишоловки. Їх зазвичай ставлять з приманками – шматочками сиру або ковбаси. Пастки слід ставити біля плінтусів чи сміттєвого відра, але треба слідкувати, щоб туди не потрапили домашні улюбленці.

Якщо у плінтусі з’явилася дірка й виникла підозра, що там можуть бути гризуни, можна закрити її будівельною піною.

Ефективним засобом є отрута для гризунів. Її потрібно розкласти по будинку чи квартирі, але там, де не дістануть діти або домашні тварини.

Для ефективнішої боротьби з мишами також потрібно ретельно й регулярно прибирати помешкання з хлоркою. Під час роботи потрібно використовувати рукавички, а опісля ‒ добре провітрити кімнату.

Для боротьби з гризунами є ще й чимало народних засобів. Можна з підручних засобів робити приманки. Наприклад, до банки налити пахучу соняшникову олію і залишити її на ніч під нахилом. На ранок у банці можна буде побачити гризунів.

Можна також приготувати отруйну для мишей і безпечну для людей суміш: змішати трохи борошна, цукру й гіпсу, додати краплю олії. Суміш розкладають по тарілках. Від такого частування на гризунів чекатиме смерть.

Миші також дуже не люблять запаху деяких рослин. Ними можна відлякувати гризунів. Це, зокрема, полин, м’ята, бузина, ромашка та кінза. Лякають мишей також аромати оцту, нашатирного спирту, коріандру та хлорки.

Можна приготувати ефективний засіб від мишей із настоянки м’яти перцевої на олії та спирту. Їх потрібно змішати у пляшці та добре збовтати. Потім рідину слід набрати до великого одноразового шприца без голки і обробити розчином усі отвори та щілини, через які миші можуть пробиратися до будинку. Цей аромат налякає гризунів. За необхідності процедуру можна згодом повторити.

Готують також розчин із масла м’яти та нашатирного спирту, бо миші дуже бояться різких запахів. Цієї рідиною треба просочити ганчірки та покласти їх у місцях, де можуть жити гризуни. Рослини з їдким запахом використовують й для того, щоб позбутися мишей на городі. Для цього ідеально підійде бузина. Вона містить синильну кислоту, має різкий запах, тому добре відлякуватиме мишей.

Можна обсадити город бузиною по периметру, так можна назавжди позбутися мишей. Якщо миші з’явилися недавно, їх можна швидко позбутися, встромивши в землю щойно зрізані гілки бузини. Можна також садити на городі м’яту, ромашку, полин та інші рослини із сильним запахом.

