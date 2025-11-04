Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі й не допустили знищення будівель вогнем, повідомили в обласній ДСНС.

Так, у Тернополі, на вулиці Любомира Гузара, в квартирі багатоповерхівки зайнялися меблі та техніка. Завдяки оперативним діям надзвичайників пожежу ліквідовано, будинок врятовано.

У Чорткові рятувальники приборкали займання сухої трави на відкритій території.

У селі Криве Козівської громади вночі горіла господарська споруда. Вогонь знищив 4 кв. м, але рятувальники не дали полум’ю перекинутися на житловий будинок поруч.

