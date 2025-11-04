У Тернопільській загальноосвітній школі №19 відкрили стелу пам’яті «Коріння пам’яті. Вони назавжди з нами». Вона присвячена випускникам, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. На стелі викарбувано 27 імен Героїв – випускників та батьків учнів школи, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави.

Захід покликаний зберегти пам’ять про Героїв і показати учням, що подвиг кожного з них – це приклад любові до рідної землі, відваги й відданості.

Участь у відкритті стели пам’яті взяв міський голова Тернополя Сергій Надал. Він зазначив, що завдяки мужності таких людей Україна залишається незалежною, а школярі мають змогу вчитися в українській школі та вивчати правдиву історію.

«На стелі пам’яті викарбовано 27 імен Героїв. Історії цих людей різні. Хтось пішов воювати у 40, маючи стабільну роботу. Хтось у 20, закінчивши навчання. Але всіх об’єднало бажання стати на захист України, – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Усі Герої віддали своє життя, щоб Україна залишалася незалежною, щоб наші діти могли вчитися у вільній країні, говорити українською мовою, знати історію. Обов’язок школярів – зберегти пам’ять про цих мужніх людей, шанувати їхній подвиг і продовжувати їхню справу – будувати сильну, справедливу і незалежну Україну».

Полеглі Герої – випускники школи:

1. Бугайський Павло Віталійович (05.08.1994 – 23.02.2023)

2. Стойко Андрій Сергійович (05.07.1991 – 22.07.2018)

3. Фурла Юрій Михайлович (07.03.1982 – 25.07.2023)

4. Мозіль Андрій Володимирович (24.09.1992 – 10.04.2023)

5. Коновал Сергій Сергійович (29.05.1992 – 06.04.2024)

6. Чорний Андрій Зіновійович (06.02.1984 – 24.08.2023)

7. Сумін Микола Олександрович (04.01.1985 – 08.02.2025)

8. Сипко Григорій Михайлович (20.01.1980 – 15.05.2023)

9. Погорілий Микола Ігорович (24.01.1985 – 04.09.2024)

10. Щепковський Мар’ян Несторович (30.08.1988 – 01.11.2024)

11. Фіалка Василь Ярославович (13.01.1975 – 03.02.2025)

12. Місюрак Віктор Васильович (09.02.1973 – 08.05.2024)

13. Бартків Євген Євгенович (17.03.1979 – 29.08.2024)

14. Щебивлок Іван Богданович (12.10.1972 – 01.04.2025)

15. Олійник Юрій Євгенович (09.07.1979 – 04.06.2024)

16. Хопцян Роман Євгенович (13.09.1981 – 30.06.2025)

17. Венгер Віталій Олегович (26.09.1972 – 08.10.2023)

18. Козак Василь Євгенович (31.01.1977 – 06.08.2024)

19. Дмитрієв Кирил Юрійович (28.09.2000 – 18.10.2025).

Полеглі Герої, чиї діти навчалися або навчаються у ТЗОШ №19:

1. Пейчев Роман Іванович (12.05.1981 – 29.05.2024)

2. Львівський Богдан Романович (05.12.1979 – 26.12.2022)

3. Журавський Олександр Анатолійович (20.08.1981 – 19.07.2025)

4. Бутрин Ігор Богданович (10.06.1984 – 09.01.2023)

5. Королівський Анатолій Анатолійович (02.01.1992 – 03.11.2023)

6. Воробець Петро Володимирович (02.10.1977 – 04.05.2024)

7. Горейда Віктор Іванович (21.03.1977 – 09.07.2022)

8. Озімко Віталій Васильович (19.05.1975 – 05.01.2024).

