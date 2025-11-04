Третього листопада президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам інженерних військ та привітав їх із професійним святом.

Глава держави відзначив орденом «За мужність» ІІІ ступеня воїна Андрія Семаника із селища Скала-Подільська Чортківського району.

«Щиро вітаємо з високою нагородою. Бажаємо ангела-охоронця на кожному кроці, вірних побратимів поруч, міцного здоров’я і незгасаючої сили воїна

Дякуємо за мужність та витримку за незламність та сумлінне виконання усіх бойових завдань на передовій.

Пишаємось нашим земляком! Чекаємо з перемогою додому!» – написали у Скала-Подільській селищній раді.

