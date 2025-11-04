Війна забирає здоров’я та життя наших захисників. Сергій Возний був демобілізованим після важкого поранення. На жаль, наслідки травм далися взнаки. Захисник України відійшов у Вічність. Сергієві було лише 38 років. Щирі співчуття матері, двом сестрам, братові, синові, всім родичам і близьким Героя… Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Зі скорботою повідомляємо про те, що 4 листопада обірвалось життя ветерана російсько-української війни, жителя села Білобожниця – Возного Сергія Віталійовича (26.09.1987 р. н.).

Воїн був демобілізованим після важкого поранення внаслідок виконання бойового завдання під час захисту України від російських окупантів.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, двом сестрам, братові, синові, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей гіркий біль втрати», – написали у Білобожницькій громаді, що на Чортківщині.

