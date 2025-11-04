Західноукраїнський національний університет вперше здобув перемогу у програмі Erasmus+ напрямку К153 (Youth Participation Activities) з проєктом «Sustainable Youth Movement», який було схвалено Іспанським національним агентством Erasmus+.

У межах реалізації цього проєкту з 9 по 16 жовтня 2025 року в місті Кордова (Іспанія) відбувся міжнародний молодіжний обмін «Sustainable Youth Movement». У програмі студентської мобільності взяли участь студенти Західноукраїнського національного університету, які гідно представили свій навчальний заклад та Україну на міжнародній арені.

Від навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина участь взяли Валентин Пижик, Олександра Івашко, Юлія Ковалишин та Катерина Шум. Навчально-науковий інститут інноватики, природокористування та інфраструктури представляли Катерина Червінська, Тетяна Олійник та Віктор Бринь, а від соціально-гуманітарного факультету в студентському обміні взяла участь Яна Камінська.

Метою проєкту було підвищення екологічної свідомості молоді, популяризація екологічно дружніх практик і зміцнення міжкультурної співпраці. Протягом тижня учасники з різних країн Європи мали нагоду обмінятися досвідом, дізнатися про новітні підходи до захисту довкілля та навчитися впроваджувати сталі рішення у своїх громадах.

Програма включала інтерактивні воркшопи, екологічні ініціативи, командні завдання та культурний обмін, що сприяло розвитку командної роботи, комунікативних навичок і креативного мислення.

Участь студентів ЗУНУ в міжнародних програмах Erasmus+ є свідченням активної позиції університету в розвитку молодіжної мобільності, інтернаціоналізації освіти та підтримки сталого розвитку.

