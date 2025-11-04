У Чорткові на Алеї віри та надії з’явились нові портрети безвісти зниклих захисників
На Алеї віри та надії з’явились нові портрети безвісти зниклих захисників Чортківської громади.
Тепер на Алеї встановлено 51 банер із фотографіями Героїв, які або перебувають у полоні, або доля яких досі невідома. Це – батьки, сини, брати, чоловіки, яких удома чекають із надією та вірою.
«Ми щиро віримо і з нетерпінням чекаємо того часу, коли кожен воїн, який нині вважається безвісти зниклим, повернеться додому та власноруч зніме свій портрет з Алеї віри та надії.
Чортківська громада чекає вдома своїх Героїв!», – наголосили у міській раді.