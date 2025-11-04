На Алеї віри та надії з’явились нові портрети безвісти зниклих захисників Чортківської громади.

Тепер на Алеї встановлено 51 банер із фотографіями Героїв, які або перебувають у полоні, або доля яких досі невідома. Це – батьки, сини, брати, чоловіки, яких удома чекають із надією та вірою.

«Ми щиро віримо і з нетерпінням чекаємо того часу, коли кожен воїн, який нині вважається безвісти зниклим, повернеться додому та власноруч зніме свій портрет з Алеї віри та надії.

Чортківська громада чекає вдома своїх Героїв!», – наголосили у міській раді.

