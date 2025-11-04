Із вересня 2024-го рідні очікували звістки з фронту. Вірили, сподівалися… На жаль, старший солдат Петро Костишин загинув на Донеччині під час ворожого мінометного обстрілу. Більше, ніж через рік, на щиті Воїн повертається до рідного дому. Вічна пам’ять та шана Захиснику України!

«Небесне військо знову поповнилось ще однією душею українського воїна.

З сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність під час мінометного обстрілу противником в районі н.п. Торецьк Донецької області 10 вересня 2024 року, загинув старший солдат Костишин Петро Гнатович, 1967 року народження, житель села Окопи Мельнице-Подільської громади, який до тепер вважався зниклим безвісти.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про воїна Петра стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!», – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

«Ряди Небесного Воїнства поповнив ще один наш земляк з Мельнице-Подільської громади.

10 вересня 2024 року загинув старший солдат Петро Костишин, 1967 року народження, житель села Окопи, який до цього часу вважався безвісти зниклим.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Доземний уклін тобі, Воїне, та блаженного спокою Твоїй душі у далеких небесних світах!» – пише Чортківська РВА.

