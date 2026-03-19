Як вилікувати геморой: сучасні методи лікування
Чимало чоловіків та жінок різного віку стикаються з проктологічними проблемами. Найпоширенішою серед них є геморой. Проявляється він у розширенні вен у ділянці прямої кишки та анального каналу, яке призводить до утворення специфічних вузлів.
Які причини виникнення геморою
Гемороїдальні вузли, характерні для цього захворювання, з’являються через порушений відтік крові та підвищений тиск у судинах. І якщо спершу людина може їх не відчувати, із часом вони зазвичай збільшуються в розмірах та починають заважати. Серед факторів, які сприяють появі геморою, лікарі називають такі:
- сидячий спосіб життя;
- неправильне харчування;
- надто велике фізичне навантаження та підіймання важких речей;
- часта діарея або протилежність до неї — хронічний закреп;
- велоспорт;
- зловживання алкоголем;
- пологи.
Похилий вік та ожиріння також можуть створювати умови для розвитку геморою. Та якими б не були причини, важливо одразу звертатися до лікаря, щоб уникнути ускладнень.
Які симптоми вказують на появу геморою
Прояви хвороби можуть бути різними, як і їхня інтенсивність. Та найчастіше пацієнти скаржаться на такі проблеми:
- свербіж та подразнення, які виникають у ділянці анального отвору;
- біль, який посилюється під час тривалого сидіння чи дефекації;
- сліди крові на туалетному папері чи в калі, які є ознаками кровотечі.
Також у разі геморою у хворого може бути відчуття, ніби всередині є стороннє тіло. Так буває, коли вузол випадає, тож без медичної допомоги тут не обійтися.
Які методи використовують для лікування геморою
Сьогодні для лікування такої хвороби вже не потрібна тривала шпиталізація, а завдяки щадним методикам швидше відбувається процес відновлення. Залежно від стадії геморою та наявності ускладнень лікар визначає, яка тактика терапії буде дієвішою:
- консервативна — актуальна на початковій стадії хвороби і передбачає корекцію раціону та застосування свічок, гелів тощо;
- малоінвазивна — її вибирають для лікування геморою II–III стадії;
- хірургічна — потрібна, коли є ускладнення.
Якою би важкою не була ситуація, лікар знайде рішення.