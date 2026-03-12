Якою буде космічна погода у другій половині березня? Прогноз магнітних бур
У другій половині березня очікуються магнітні бурі різної потужності, проте під кінець місяця космічна погода “заспокоїться”.
Про це йдеться у прогнозі від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише “Українська правда”.
Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
У другій половині березня прогнозують таку космічну погоду:
- 15 березня – 4 (активність);
- 16 березня – 3 (неспокій);
- 17 березня – 3 (неспокій);
- 18 березня – 3 (неспокій);
- 19 березня – 4 (активність);
- 20 березня – 4 (активність);
- 21 березня – 6 (помірна магнітна буря);
- 22 березня – 5 (невелика магнітна буря);
- 23 березня – 4 (активність);
- 24 березня – 4 (активність);
- 25 березня – 5 (невелика магнітна буря);
- 26 березня – 3 (неспокій);
- 27 березня – 3 (неспокій);
- 28 березня – 3 (неспокій);
- 29 березня – 2 (спокій);
- 30 березня – 3 (неспокій);
- 31 березня – 2 (спокій).
Нагадаємо, 19 січня у космосі сталася потужна сонячна радіаційна буря. Останній раз така траплялася ще у 2003 році.