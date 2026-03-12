У другій половині березня очікуються магнітні бурі різної потужності, проте під кінець місяця космічна погода “заспокоїться”.

Про це йдеться у прогнозі від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише “Українська правда”.

Потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу. Це глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

У другій половині березня прогнозують таку космічну погоду:

15 березня – 4 (активність);

16 березня – 3 (неспокій);

17 березня – 3 (неспокій);

18 березня – 3 (неспокій);

19 березня – 4 (активність);

20 березня – 4 (активність);

21 березня – 6 (помірна магнітна буря);

22 березня – 5 (невелика магнітна буря);

23 березня – 4 (активність);

24 березня – 4 (активність);

25 березня – 5 (невелика магнітна буря);

26 березня – 3 (неспокій);

27 березня – 3 (неспокій);

28 березня – 3 (неспокій);

29 березня – 2 (спокій);

30 березня – 3 (неспокій);

31 березня – 2 (спокій).

Нагадаємо, 19 січня у космосі сталася потужна сонячна радіаційна буря. Останній раз така траплялася ще у 2003 році.