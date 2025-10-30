31 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями, вдень по всій території пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 9-14 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі місцями, вдень по всій території пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 11-13 градусів.

