Через добу після нещасного випадку, а саме 10 листопада близько 23:25, у власній квартирі помер 64-річний тернополянин. Дружина потерпілого викликала швидку, але медики констатували його смерть.



Як повідомили в обласній поліції, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що загиблий зловживав спиртними напоями. За словами дружини, 9 жовтня ввечері він був у стані алкогольного сп’яніння і під час куріння заснув на кріслі. Як наслідок – у чоловіка загорівся одяг.



Жінка встигла загасити пожежу. До лікарні потерпілий не поїхав, а лікувався дома. Проте уже наступного дня самопочуття тернополянина погіршилося і він помер. Судово-медична експертиза підтвердила, що причина смерті – опіки різних ділянок тіла.



За даним фактом слідчі відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.





