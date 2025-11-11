Вірили, сподівалися, чекали… На жаль, надії не справдились. Жорстока війна обірвала життя Андрія Баб’юка – вчителя, історика, краєзнавця, гарної Людини. Працював Андрій у Борщівському обласному краєзнавчому музеї. Також багато років викладав у школах… У травні 2024-го, виконуючи бойове завдання, пропав безвісти на Донеччині… Щирі співчуття батькові та родині Андрія. Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«Сумна звістка надійшла до нашого музею.

Ряди Небесного війська поповнив наш колега, Воїн-Герой Андрій Васильович Баб’юк. Високопрофесійний вчитель, історик, краєзнавець. Його ім’я давно відоме на освітянській ниві. Адже багато років Андрій викладав у багатьох школах Борщівщини.

Людина-енциклопедія, історик-фахівець. Нам неймовірно пощастило, що Андрій працював у нашому колективі. Він завжди вмів зацікавити відвідувачів цікавою екскурсією та щирістю у спілкуванні. Чудовий колега, хороший товариш.

У березні 2024 року Андрій став на захист нашої Вітчизни. Та, на жаль, 25 травня він, виконуючи бойове завдання, пропав безвісти в районі Костянтинівки на Донеччині.

До останнього ми вірили і сподівалися, що він живий. Але, на жаль, наші надії не справдились. Надійшло сповіщення про його загибель.

Глибоко сумуємо…

Щиро співчуваємо батькові та родині Андрія», – написали у Борщівському обласному краєзнавчому музеї.

Людмила Яловіцька: «Сумно. Андрій був дуже хорошою людиною і фахівцем. Вічна і світла пам’ять».

Uliana Bozhyk: «Дуже шкода… Назавжди залишиться в пам’яті як справжній Учитель і Людина з великої літери Світла пам’ять».

Оксана Ундерко: «Велика втрата у музейній, історичній спільноті Краю… Співчуття родині. Йдуть справді найсовісніші…».

