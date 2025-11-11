12 листопада в області – хмарно. Невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 6-8 градусів.

І про магнітні бурі. Вони протримаються ще 12-го та 13-го листопада, а з п’ятниці попустить.

