У жалобі Козівська громада. На щиті повертається до рідного дому захисник Олег Нагірний з села Вівся. Із вересня минулого року Олега вважали зниклим безвісти. Останній бій наш земляк прийняв до Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, знову маємо втрати в громаді.

З глибоким сумом повідомляємо про підтвердження загибелі жителя села Вівся – солдата Нагірного Олега Михайловича, 6 травня 1975 року народження.

Військовослужбовець, який понад рік часу вважався зниклим безвісти, загинув 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

Вічна пам’ять Герою!» написав козівський селищний голова Сергій Добалюк.

Подобається це: Подобається Завантаження…