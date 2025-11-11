У Тернополі нагородили лауреатів премії імені Івана Марчука. Урочистості відбулися в обласному академічному драматичному театрі.

У номінації «Живопис» перемогу здобула 13-річна Єва Зубрицька – учениця Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. Юна мисткиня представила роботу «Літній ранок», виконану у техніці гуаші на папері. Єва навчається у 4 класі відділу «Художнє оздоблення текстилю» під керівництвом викладачки Олени Ставчанської. Класна керівниця дівчинки – Алла Твердинюк.

Премію імені Івана Марчука започаткували у 2016 році, щоб підтримати юних митців Тернопільщини. Нею відзначають дітей віком від 7 до 15 років за художні здобутки, творчі ідеї та внесок у збереження і розвиток мистецьких традицій краю.

