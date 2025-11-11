Чемпіон Тернопільщини з футболу завершує рік домашньою нічиєю
Чемпіон Тернопільської області 2025 року – великогаївський «Агрон» завершив футбольний рік матчем 10-го туру аматорського чемпіонату України проти ФК «Костопіль» (Рівненська область).
Як повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини, матч завершився внічию – 1:1. Рахунок на 35-й хвилині відкрив опорний півзахисник «Агрона» Ігор Кохман, котрий точним ударом головою завершив подачу зі штрафного Юрія Соколовського.
А в другому таймі на 59-й хвилині гості зрівняли рахунок, точно пробивши одинадцятиметровий (фол Соколовського на Назару Бережняку) – м’яч на рахунку Богдана Скоцького. Капітан і воротар «Агрона» Руслан Мазур вгадав напрямок удару з «точки», однак дотягнутися до м’яча не зумів.
«Агрон» виступав у такому складі: Мазур-к, Ваврик (Ковалик, 87), Мостовий, Махінка, Соколовський, Кохман, Гром’як, Білик, Луцик (Андрієшин, 69), Федчишин (Тяпкін, 79), Б. Семенець (Понєдєльнік, 67). Заміна: Рогаль, Онищук, Щербатюк.
Великогаївська команда після цього туру з 18 очками займає друге місце в турнірній таблиці. «Агрон», маючи один матч у запасі проти «Корміла» (Яворів, Львівська область), відстає на чотири пункти від заліщицького «Дністра» (22 очка). Заліщани цього туру гостювали на Житомирщині, де декласували СК «Коростень/Агро-Нива» – 7:0 (Юрій Захарків, 10, 13, Микита Михайленко, 11, 67, Назар Процик, 29, Микола Ландяк, 63, Іван Дячинський, 79).
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|Дністер Заліщики
|10
|7
|1
|2
|25:6
|22
|2
|Агрон Великі Гаї
|9
|5
|3
|1
|13:7
|18
|3
|ФК Миколаїв
|10
|6
|0
|4
|16:10
|18
|4
|Корміл Яворів
|8
|4
|3
|1
|13:7
|15
|5
|ФК Тростянець
|10
|3
|4
|3
|13:14
|13
|6
|Маяк Сарни
|9
|3
|3
|3
|7:6
|12
|7
|VIVAD Романів
|9
|3
|2
|4
|12:10
|11
|8
|ФК Костопі
|10
|2
|2
|6
|7:24
|8
|9
|Колос Полонне
|9
|2
|0
|7
|11:19
|6
|10
|СК Коростень/Агро-Нива
|10
|0
|6
|4
|13:27
|6