Чемпіон Тернопільської області 2025 року – великогаївський «Агрон» завершив футбольний рік матчем 10-го туру аматорського чемпіонату України проти ФК «Костопіль» (Рівненська область).

Як повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини, матч завершився внічию – 1:1. Рахунок на 35-й хвилині відкрив опорний півзахисник «Агрона» Ігор Кохман, котрий точним ударом головою завершив подачу зі штрафного Юрія Соколовського.

А в другому таймі на 59-й хвилині гості зрівняли рахунок, точно пробивши одинадцятиметровий (фол Соколовського на Назару Бережняку) – м’яч на рахунку Богдана Скоцького. Капітан і воротар «Агрона» Руслан Мазур вгадав напрямок удару з «точки», однак дотягнутися до м’яча не зумів.

«Агрон» виступав у такому складі: Мазур-к, Ваврик (Ковалик, 87), Мостовий, Махінка, Соколовський, Кохман, Гром’як, Білик, Луцик (Андрієшин, 69), Федчишин (Тяпкін, 79), Б. Семенець (Понєдєльнік, 67). Заміна: Рогаль, Онищук, Щербатюк.

Великогаївська команда після цього туру з 18 очками займає друге місце в турнірній таблиці. «Агрон», маючи один матч у запасі проти «Корміла» (Яворів, Львівська область), відстає на чотири пункти від заліщицького «Дністра» (22 очка). Заліщани цього туру гостювали на Житомирщині, де декласували СК «Коростень/Агро-Нива» – 7:0 (Юрій Захарків, 10, 13, Микита Михайленко, 11, 67, Назар Процик, 29, Микола Ландяк, 63, Іван Дячинський, 79).

Турнірна таблиця

№ Команда І В Н П М’ячі О 1 Дністер Заліщики 10 7 1 2 25:6 22 2 Агрон Великі Гаї 9 5 3 1 13:7 18 3 ФК Миколаїв 10 6 0 4 16:10 18 4 Корміл Яворів 8 4 3 1 13:7 15 5 ФК Тростянець 10 3 4 3 13:14 13 6 Маяк Сарни 9 3 3 3 7:6 12 7 VIVAD Романів 9 3 2 4 12:10 11 8 ФК Костопі 10 2 2 6 7:24 8 9 Колос Полонне 9 2 0 7 11:19 6 10 СК Коростень/Агро-Нива 10 0 6 4 13:27 6

