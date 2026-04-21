Мужність. Витривалість. Вірність присязі. Це не просто слова – це щоденна реальність воїнів 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя.

Командир бригади, підполковник Сергій Вох, вручив державні та відомчі нагороди тим, хто довів свою відданість Україні в найзапекліших боях. Кожна з цих відзнак – це не лише нагорода, а символ сили духу, який неможливо зламати.

Особлива гордість – старший солдат Богдан Іваненко, житель села Угринів, що на Підгаєччині, якого нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Ця відзнака – за реальні вчинки, за сміливість під вогнем, за самовідданість у боротьбі за нашу свободу.

Справжнє визнання завжди знаходить тих, хто цього вартий.

