Заступниця Посла Великої Британії в Україні Шарлотта Сюрун та Голова Львівського Офісу Посольства Великої Британії Світлана Яворська побували на місці російського ракетного удару в Тернополі.

На руїнах продовжуються пошукові роботи та розбір завалів. Біля залишків будинку – імпровізоване місце вшанування загиблих. Родичі, знайомі загиблих та всі небайдужі приносять сюди щоденно квіти, лампадки, іграшки та інші речі, що нагадують про людей, які жили тут ще три дні тому.

«Побачивши на власні очі масштаби трагедії, Шарлотта Сюрун висловила свої щирі співчуття та підтримку всього британського народу.

Це ще раз підтверджує той факт, що всі цивілізовані країни підтримують Україну та її народ в боротьбі за незалежність, за свободу, за життя. Дякую за вашу всебічну допомогу!» – зазначив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

