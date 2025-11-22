У Тернополі вшанують пам’ять полеглого захисника України Івана Хоміва. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Меморіальну таблицю розмістять на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 – навчального закладу, у якому навчався загиблий військовослужбовець. Школа розташована за адресою вул. Торговиця, 30.

У місті вже є один пам’ятний знак на честь Івана Хоміва – на фасаді будинку на вулиці Київській, 12, біля входу до секції велосипедного спорту, де захисник тренувався, здобував перемоги та робив вагомий внесок у розвиток велоспорту в Тернополі.

Довідка

Іван Михайлович Хомів народився 6 липня 1993 року на Тернопільщині. Вчився у Тернопільській ЗОШ № 24. З дитинства займався велоспортом, був багаторазовим чемпіоном України, призером міжнародних змагань і майстром спорту міжнародного класу.

Служив інспектором прикордонної служби, очолював відділення повітряної розвідки та ударних безпілотних літальних апаратів.

Загинув 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Мала Вовча на Харківщині. Похований у Тернополі на Алеї Героїв. Посмертно удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».

Подобається це: Подобається Завантаження…