Сумну звістку отримала ще одна родина. На Донеччині внаслідок ураження ворожим FPV-дроном загинув житель села Вишнівчик Золотниківської громади Тарас Парій. Захисникові було лише 36 років. Осиротіли матір, батько, брати… Вічна пам’ять і шана Герою!

«На небі стало одним янголом більше….

Сумна звістка надійшла до нашого села. В бою за Україну, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Старорайське, Краматорського району, Донецької області, внаслідок ураження ворожим FPV-дроном, загинув наш односельчанин Парій Тарас Петрович, 28.03.1989 року народження.

Великий біль і скорбота огорнули наше село. Світла пам’ять про Тараса назавжди залишиться в серцях всіх, хто його знав і поважав.

Співчуваємо мамі, братам, батькові, всій родині, побратимам, сумуємо разом з вами.

Вічна пам’ять і шана нашому Герою!

Про зустріч Героя та чин похорону буде повідомлено додатково», – йдеться на фейсбук-сторінці Село Вишнівчик Тернопільської області.

Нехай душа загиблого Тараса знайде вічний спокій!

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та друзям, односельчанам та побратимам Тараса. Всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну.

Вічна пам’ять Герою!» – написали у Золотниківській громаді Тернопільського району.

