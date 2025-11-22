На базі Західноукраїнського національного університету відбувся міжнародний навчальний захід Accounting Bissim Taster Session за участю партнерів із провідних бізнес-шкіл Великої Британії, під час якого студенти мали можливість приймати управлінські рішення у віртуальній компанії та оцінювати їх вплив на ключові фінансові показники.

Участь у симуляції взяли студенти освітніх програм: «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Митна та податкова справа», «Фінансовий менеджмент». Учасники заходу були поділені на чотири команди: Androids, Bionic Sciences, Cybernauts, Domo.

Упродовж трирічного віртуального періоду — 2051, 2052 та 2053 років — студенти чотирьох команд змагалися у формуванні ефективної стратегії управління компанією, ухвалювали рішення щодо виробництва, маркетингу, R&D, фінансів та управління персоналом.

Переможцем трирічної симуляції стала команда Team 4 (Domo). Команда продемонструвала стабільно високий Share Price упродовж 2051–2053 років, позитивний PBT у кожному році, найвищі показники якості продукту та професійних навичок персоналу, нулеві втрати продажів та високу операційну надійність, збалансовану й інвестиційно привабливу стратегію розвитку, ефективний контроль витрат та стале зростання фінансових результатів.

Інші команди запропонували власні цікаві новаторські стратегії: Team 1 (Androids) – агресивний інноватор. Величезні інвестиції в R&D забезпечують високий потенціал на майбутнє, але поки що команда працює з короткостроковими збитками. Якість продукту та професійні навички персоналу — одні з найвищих серед учасників.

Team 2 (Bionic Sciences) – ризикова «гойдалка». У 2053 році продемонструвала шокуючий прибуток через низьку якість продукту та слабкі HR-показники. Команда нестабільна й потребує серйозної корекції стратегії.

Team 3 (Cybernauts) – обережний середняк. Стабільний початок, але недостатня реакція на ринок та низькі інвестиції у HR і маркетинг обмежують потенціал росту.

Модераторами заходу виступили: Matt Davies, Aston Business School, UK; Darren Sparkes, Warwick Business School, UK; Наталія Починок, координатор з міжнародної діяльності факультету фінансів та обліку ЗУНУ.

Практична робота з реалістичною бізнес-симуляцією дала змогу студентам відчути динаміку керування компанією, підвищити навички стратегічного мислення, командної взаємодії та фінансового аналізу.

Захід став черговим кроком у розвитку міжнародного співробітництва ЗУНУ з провідними університетами Великої Британії та створив додаткові можливості для професійного зростання майбутніх фахівців.

Подобається це: Подобається Завантаження…