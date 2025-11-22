33 роки… Ще б жити і жити. Якби не війна… На щиті повертається до рідного дому Богдан Субчак, житель села Кобиловолоки Теребовлянської громади. Богдан був оператором безпілотних літальних апаратів. Загинув унаслідок ворожого обстрілу на Сумщині. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Теребовлянська громада знову переживає непоправну втрату, вкотре відчуваючи біль війни, яка забирає найкращих.

Захищаючи Україну від ворога, загинув мешканець села Кобиловолоки молодший сержант Субчак Богдан Степанович, 07.08.1992 р.н.

Його молоде життя обірвалося 16 листопада 2025 року внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Велика Писарівка Охтирського району Сумської області під час виконання обов’язків військової служби.

Богдан Субчак був призваний на військову службу 26 лютого 2025 року. Працював оператором безпілотних літальних апаратів.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Нехай Господь дарує сили витримати цей невимовний біль, а світла пам’ять про Богдана назавжди залишиться в серцях мешканців громади.

Дату та час зустрічі домовини з тілом Богдана Субчака повідомимо згодом.

Вічна та світла пам’ять!», – написали у Теребовлянській міській раді.

