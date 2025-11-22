«Біль втрати і світло надії»: тернополян запрошують на літературний вечір і долучитися до підтримки ЗСУ
Літературник «Біль втрати і світло надії». Це подія про те, про що важко говорити, але неможливо мовчати.
Про людей, яких забрала війна.
Про домівки, серця й частини себе, що вже не повернуться і про надію світло якої не згасає навіть в найтемніші часи.
Наша мета – об’єднати тих, хто знає, що таке втрачати, і нагадати кожному: ми не одні, йдеться на фейсбук-сторінці Тернопіллям мандрує Docudays UA.
На заході ви зможете прочитати власні вірші або твори, які стали для вас опорою в ці тяжкі часи.
Запрошуємо провести цей вечір разом і долучитися до підтримки ЗСУ.
Дата: 26 листопада, 18.00.
Локація: Нижня NaПошті.
Вхід: донат від 50 грн.
Якщо ви бажаєте стати декламатором, заповніть форму за посиланням: https://forms.gle/YUk6vekZ3yfZyxdH8
Слава Україні! Та слава Героям!