Літературник «Біль втрати і світло надії». Це подія про те, про що важко говорити, але неможливо мовчати.

Про людей, яких забрала війна.

Про домівки, серця й частини себе, що вже не повернуться і про надію світло якої не згасає навіть в найтемніші часи.

Наша мета – об’єднати тих, хто знає, що таке втрачати, і нагадати кожному: ми не одні, йдеться на фейсбук-сторінці Тернопіллям мандрує Docudays UA.

На заході ви зможете прочитати власні вірші або твори, які стали для вас опорою в ці тяжкі часи.

Запрошуємо провести цей вечір разом і долучитися до підтримки ЗСУ.

Дата: 26 листопада, 18.00.

Локація: Нижня NaПошті.

Вхід: донат від 50 грн.

Якщо ви бажаєте стати декламатором, заповніть форму за посиланням: https://forms.gle/YUk6vekZ3yfZyxdH8

Слава Україні! Та слава Героям!

