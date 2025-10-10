Співробітники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 міста Бережани зупинили автомобіль, який перевозив колоди ясена. У ході перевірки з’ясувалося, що жодних дозвільних документів на деревину водій не мав.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що порубка ясена здійснювалася на території зоологічного заказника місцевого значення. Порушником виявився 68-річний житель Підгаєцької громади.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Триває досудове розслідування.

