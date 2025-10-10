У навчально-науковому інституті інноватики, природокористування та інфраструктури, на базі кафедри агробіотехнологій Західноукраїнського національного університету, відбулося відкриття сучасної лабораторії аграрних і харчових технологій, якості сировини та готової продукції. У лабораторії проводитимуться практичні заняття для здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Агрономія», «Харчові технології» та «Садово-паркове господарство».

Студенти зможуть поглиблено вивчати фізіологію рослин, ботаніку, мікробіологію, агрохімію, фізичну, органічну та аналітичну хімію, ґрунтознавство, а також дисципліни, пов’язані з безпечністю харчової продукції, технологіями її переробки, зберігання, приготування, оцінки якості та контролю безпечності.

Під керівництвом фахівців-науковців юнаки та дівчата працюватимуть із біометричними та фізіологічними параметрами рослин, визначатимуть показники якості зерна, досліджуватимуть властивості ґрунтів, а також проводитимуть вимірювання параметрів зовнішнього середовища.

На відкритті були присутні представники Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції, зокрема, в.о. директора ТДСГС ІСГ Карпатського регіону Надія Ковалишин та вчений секретар Галина Сидорук. Також участь у заході взяв провідний менеджер виробничого навчання компанії «Контінентал Фармерз Груп» Ігор Бортник. Колеги уже декілька років поспіль тісно працюють із науковцями Класичного університету Тернополя.

Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк подякувала усім, хто долучився до створення лабораторії, й запевнила, що для університету це нові можливості у розвитку наукових досліджень.

Завідувач кафедри агробіотехнологій, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Антін Шувар ознайомив гостей із принципами роботи новітнього лабораторного обладнання, а також продемонстрував можливості мікроскопічних досліджень.

Своїми враженнями поділилися й студенти ННІПІ. Вони розповіли, що під час занять детально вивчають зразки під мікроскопом, замальовують побачене та ведуть наукові нотатки.

Відкриття лабораторії – важливий крок до підвищення якості практичної підготовки студентів у сфері аграрних і харчових технологій.

Сучасне обладнання та нові методики дозволять здобувачам освіти не лише закріпити теоретичні знання, а й отримати цінні практичні навички, які вони зможуть застосувати у своїй майбутній професійній діяльності.

Загальна вартість обладнання становить майже 1,7 млн грн.

