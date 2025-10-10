Збитки майже пів мільйона гривень: у Тернополі слідчі поліції оголосили підозру директору проєктного товариства та заступнику директора комунального підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Незаконну діяльність фігурантів викрили співробітники Тернопільського райуправління поліції спільно з оперативниками Управління СБУ в області під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.



У ході досудового розслідування встановлено, що директор одного із проєктних товариств розробив вісім проєктно-кошторисних документацій щодо реконструкцій системи електропостачання. Роботи передбачали встановлення та підключення дизель-генераторів до електромереж котелень на території області. Однак за результатами будівельно-технічної експертизи було встановлено, що зазначена документація не відповідала вимогам чинного законодавства України.



Попри це, заступник директора комунального підприємства, який на той час виконував обов’язки керівника, підписав договори на закупівлю робіт без належних позитивних експертних звітів.



Внаслідок таких дій комунальному підприємству було завдано збитків майже на пів мільйона гривень.



Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Триває досудове розслідування.

Подобається це: Подобається Завантаження…