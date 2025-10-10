Сьогодні ворог знову завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Через атаки пошкоджено об’єкти енергосистеми, унаслідок чого в низці областей спостерігалися перебої з електропостачанням.

«На даний момент в Тернопільській області вимкнень немає, проте просимо мешканців бути готовими до можливого введення графіків погодинних вимкнень (ГПВ) у разі відповідної вказівки від НЕК «Укренерго», – повідомляють в АТ «Тернопільобленерго».

Що варто зробити вже сьогодні:

• Перевірте заряд павербанків і мобільних пристроїв.

• Увімкніть режим енергозбереження на телефонах.

• Підготуйте альтернативні джерела освітлення: свічки, ліхтарики, акумуляторні лампи.

• Зробіть невеликий запас води та продуктів тривалого зберігання.

