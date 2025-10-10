Найближчі п’ять діб погода на Тернопільщині формуватиметься під впливом циклону з півночі. Очікується нестійка погода з невеликими опадами.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

11 жовтня в області – хмарно. Місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

У Тернополі – хмарно. Ймовірно, обійдеться без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 10-12 градусів.

